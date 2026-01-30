Trump: "(İran ile anlaşma) Son tarihi yalnızca onlar biliyor"

ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te gerçekleştirdiği bir kararname imza töreni sırasında basın mensuplarının " İran'a anlaşmaya varılması için bir son tarih veriyor musunuz?" sorusuna, "Bunu sadece onlar biliyor" cevabını verdi. Trump, "Umarım bir anlaşma yaparız. Bu iyi olur. Anlaşma yapmazsak ne olacağını göreceğiz" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'teki bir kararname imza töreni sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İran'la yürütülen temaslara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Trump, Tahran yönetiminin anlaşmaya yanaştığını ancak bunun için kesin bir son tarih açıklamayacağını dile getirdi. Basın mensuplarının, " İran'a anlaşmaya varılması için bir son tarih veriyor musunuz?" sorusuna yanıt veren Trump, "Bunu sadece onlar biliyor" ifadelerini kullandı. Trump, İran tarafının müzakere sürecinin seyrini yakından takip ettiğin belirterek, Washington'un baskı politikasını sürdürdüğünü kaydetti.

"Donanma hareket halinde"

Trump, konuşmasında İran'a yönelik askeri hazırlıklara da dikkat çekti. İran'a doğru ilerleyen büyük bir donanma filosunun bulunduğunu belirten Trump, "Aslında İran'a daha fazla gemi gönderiyoruz, Venezuela'dakinden daha büyük bir filo" dedi.

Trump, bu askeri hareketliliğin bir tercih olmadığını ancak gerekli görülmesi halinde kullanılabileceğini vurgulayarak, "Umarım bir anlaşma yaparız. Bu iyi olur. Anlaşma yapmazsak, ne olacağını göreceğiz" ifadelerini kullandı.

"İran anlaşma yapmak istiyor"

ABD Başkanı Trump, tüm bu gelişmelere rağmen İran'ın masadan tamamen kalkmadığını savundu. "Şunu söyleyebilirim, onlar anlaşma yapmak istiyorlar" diyen Trump, müzakerelerin devam ettiğine işaret etti. Trump, anlaşma sağlanması durumunda bölgesel gerilimin azalabileceğini ancak bunun İran'ın atacağı adımlara bağlı olduğunu vurguladı.

"837 kişinin asılmasını engelledim"

Trump, İran'daki şiddetli protesto olayları sırasında insan hakları ihlalleri yaşandığını iddia ederek, geçtiğimiz hafta İran'da yüzlerce kişinin idam edilmesinin önüne geçildiğini savundu. Trump, "Geçtiğimiz hafta 837 kişinin asılmasını engelledim. Her şey hazırdı. Onlara, bunu yaparlarsa daha önce kimsenin ödemediği bir bedel ödeyeceklerini söyledim ve geri çekildiler" ifadelerini kullandı. Trump, İran'da çok sayıda insanın hayatını kaybettiğini bildiklerini belirterek, sürecin yakından izlendiğini kaydetti.

"Ordumuzu her zamankinden daha büyük, daha güçlü hale getiriyoruz"

Konuşmasının devamında ABD'nin askeri kapasitesine de değinen Trump, dünyanın en güçlü ordusuna sahip olduklarını belirterek, "Dünyanın en güçlü gemilerine sahibiz. Ordumuzu yeniden inşa ettik ve şimdi her zamankinden daha büyük, daha güçlü hale getiriyoruz" dedi. Trump, bu gücün bir tehditten ziyade caydırıcılık amacı taşıdığını ifade etti.

"Rusya-Ukrayna anlaşmasına çok yaklaştık"

ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'teki konuşmasında Rusya-Ukrayna anlaşmasına ilişkin de açıklamada bulundu. Trump, "Zelenskiy ve Putin birbirlerinden nefret ediyorlar ve bu durumu çok zorlaştırıyor. Ama bence bir anlaşmaya çok yaklaştık. Binlerce insan, çoğu asker, öldürüldü. Bence bir anlaşmaya varma şansımız yüksek" ifadelerini kullandı. - WASHINGTON