Trump'tan İran Donanması'na abluka uyarısı: "Gemilerden herhangi biri ablukamıza yaklaşırsa hızlı ve acımasız şekilde imha edilecek"

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'ndaki ABD ablukasının başlamasının ardından yaptığı açıklamada İran Donanması'nı tehdit etti ve ablukaya yaklaşan gemilerin imha edileceğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'na yönelik ABD ablukasının başlamasının ardından yaptığı ilk açıklamada İran Donanması'nı uyararak, "Gemilerden herhangi biri ablukamıza yaklaşırsa anında hızlı ve acımasız şekilde imha edilecektir" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, TSİ 17.00'de Hürmüz Boğazı'na yönelik ABD ablukasının başlamasının ardından ilk açıklamayı yaptı. Trump, "İran Donanması, 158 gemiyle birlikte tamamen yerle bir edilerek denizin dibini boyladı. Vurmadığımız şeyler, 'hızlı taarruz gemisi' olarak adlandırdıkları az sayıdaki teknelerdir. Bunları ciddi bir tehdit olarak değerlendirmedik" dedi.

İran Donanması'nı tehdit eden Trump, "Bu gemilerden herhangi biri ablukamıza yaklaşırsa, denizde uyuşturucu kaçakçılarına karşı kullandığımız silah sistemiyle anında hızlı ve acımasız şekilde imha edilecektir" dedi.

Trump, deniz yoluyla uyuşturucu kaçakçılığı yapanlara yönelik düzenlenen saldırıları hatırlatarak, "ABD'ye deniz yoluyla giren uyuşturucu yüzde 98,2 oranında azaldı" dedi. - WASHINGTON

Verilen süre doldu, ABD'nin Hürmüz ablukası başladı

Ve dünyanın gözünü çevirdiği savaşta korkulan oluyor

Kılıçdaroğlu, İbrahim Tatlıses'i hastanede ziyaret etti

Cenaze töreninden çıkıp ünlü ismi hastanede ziyaret etti
Süper Lig devinde de oynamıştı! Fransa'daki ilk golünü 22. maçında attı

Fransa'daki ilk golünü nihayet 22. maçında attı
Venedik düğünü hala akıllarda! 56 yaşında hamilelik açıklaması ortalığı karıştırdı

56 yaşında hamilelik açıklaması ortalığı karıştırdı
Yapay zekadan akıllara durgunluk veren şampiyonluk tahmini

Yapay zekadan akıllara durgunluk veren şampiyonluk tahmini
Kılıçdaroğlu, İbrahim Tatlıses'i hastanede ziyaret etti

Cenaze töreninden çıkıp ünlü ismi hastanede ziyaret etti
ABD’nin üçüncü uçak gemisi Akdeniz’de: USS George H.W. Bush bölgeye girdi

Trump'ın İran'a verdiği süre doldu, ilk orada görüldü
Galatasaraylı taraftar, stattaki ıslığın dijital ıslık olduğunu iddia etti

Galatasaraylı taraftar, stattaki ıslığın dijital ıslık olduğunu iddia etti