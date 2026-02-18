Haberler

Trump: "İran bir anlaşma yapmamaya karar verirse, ABD'nin Diego Garcia'da bulunan havaalanını kullanması gerekebilir"

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile bir anlaşma yapılmadığı takdirde, Diego Garcia Adası'ndaki askeri üssün kullanılabileceğini belirtti ve adanın İngiltere'nin kontrolünde kalması gerektiğini vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın bir anlaşmamaya varmaması halinde ABD'nin İran'a yönelik saldırılarda Hint Okyanusu açıklarında bulunan Diego Garcia Adası'ndaki üssünü kullanabileceğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere'nin Hint Okyanusu açıklarında bulunan Diego Garcia Adası'nın egemenliğini Doğu Afrika'daki ada ülkesi Mauritius'a vermesi ve ardından adayı kiralamasını öngören anlaşmaya bir kez daha tepki gösterdi. Trump, ABD askeri üssüne ev sahipliği yapan Diego Garcia Adası'nın önemine değinerek, "İran bir anlaşma yapmamaya karar verirse, ABD'nin son derece istikrarsız ve tehlikeli bir rejimin potansiyel saldırısını ortadan kaldırmak için Diego Garcia'yı ve Fairford'da bulunan havaalanını kullanması gerekebilir" dedi.

İngiltere'nin hiçbir şekilde Diego Garcia Adası üzerindeki kontrolünü kaybetmemesi gerektiğini ifade eden Trump, "Başbakan Starmer, en iyi ihtimalle 100 yıllık bir kira sözleşmesi imzalayarak, hiçbir nedenle Diego Garcia üzerindeki kontrolünü kaybetmemelidir. Bu topraklar İngiltere'den alınmamalıdır ve eğer alınırsa bu bizim büyük müttefikimiz için bir felaket olacaktır. Biz her zaman İngiltere, için savaşmaya hazır ve istekli olacağız, ancak onlar da karşılaştıkları sorunlar karşısında güçlü kalmak zorundalar. Diego Garcia'yı vermeyin" dedi.

Hint Okyanusu açıklarında bulunan İngiltere'nin himayesi altındaki Diego Garcia Adası'nda 1970'li yıllardan bu yana ABD'nin stratejik bombardıman uçaklarının bulunduğu bir askeri üs bulunuyor. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
