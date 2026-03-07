Haberler

ABD Başkanı Donald Trump Florida, "Amerikalar Kalkanı" Zirvesi kapsamında yaptığı açıklamada İran'a yönelik saldırılara değinerek, "İletişim ve telekomünikasyon sistemleri çöktü. Şimdi nasıl iletişim kurduklarını bilmiyorum ama sanırım bir yolunu bulacaklardır" dedi.

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, Florida'da düzenlenen 'Amerikalar Kalkanı' Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, İran'ın iletişim ve telekomünikasyon sistemlerinin çöktüğünü belirtti. Trump, İran'ın iletişim kurma yollarını bulup bulamayacağına dair belirsizlik ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump Florida, "Amerikalar Kalkanı" Zirvesi kapsamında yaptığı açıklamada İran'a yönelik saldırılara değinerek, "İletişim ve telekomünikasyon sistemleri çöktü. Şimdi nasıl iletişim kurduklarını bilmiyorum ama sanırım bir yolunu bulacaklardır" dedi. - MİAMİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump: 3 günde 42 İran gemisini vurduk

Trump bu kez rakamlarla konuştu: 3 gün içinde...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ordu'da kamyon ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 2 ağır yaralı

Katliam gibi kaza bir aileyi paramparça etti
ABD istihbaratı: Çin, İran'a tam destek vermeye hazırlanıyor

Dünyanın uykularını kaçıran senaryo gerçek oluyor
İsrail'i böyle vurdular! İddia ise görüntülerden çok daha vahim

İsrail'i böyle vurdular! İddia ise görüntülerden çok daha vahim
Galatasaray'dan maç sırasında istifa çağrısı

Maç esnasında olay paylaşım! İstifaya davet ettiler
Ordu'da kamyon ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 2 ağır yaralı

Katliam gibi kaza bir aileyi paramparça etti
Japonya'da 5 dakikalık gecikme krizi: Bakan koridorlarda depar attı

Bu sadece Japonya'da olur! Bakan, koridorda resmen depar attı
En çok füzeye sahip ülkeler! Türkiye, dünya devlerini solladı

En çok füzeye sahip ülkeler! Türkiye, dünya devlerini solladı