ABD Başkanı Donald Trump Florida, "Amerikalar Kalkanı" Zirvesi kapsamında yaptığı açıklamada İran'a yönelik saldırılara değinerek, "İletişim ve telekomünikasyon sistemleri çöktü. Şimdi nasıl iletişim kurduklarını bilmiyorum ama sanırım bir yolunu bulacaklardır" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, Florida'da düzenlenen 'Amerikalar Kalkanı' Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, İran'ın iletişim ve telekomünikasyon sistemlerinin çöktüğünü belirtti. Trump, İran'ın iletişim kurma yollarını bulup bulamayacağına dair belirsizlik ifade etti.
ABD Başkanı Donald Trump Florida, "Amerikalar Kalkanı" Zirvesi kapsamında yaptığı açıklamada İran'a yönelik saldırılara değinerek, "İletişim ve telekomünikasyon sistemleri çöktü. Şimdi nasıl iletişim kurduklarını bilmiyorum ama sanırım bir yolunu bulacaklardır" dedi. - MİAMİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı