Trump'tan İran'a: "Teşekkür ederiz"

ABD ve İran arasında Pakistan'ın başkenti İslamabad'da 11 Nisan'da yapılan müzakere görüşmelerinin ikinci turu beklenirken İran tarafı, dünyanın merakla beklediği haberi duyurdu. Lübnan ve İsrail arasında 10 günlük ateşkese varılmasının ardından İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, 1.5 aydır kapalı olan Hürmüz Boğazı'nın yeniden açıldığını duyurdu. Arakçi'nin açıklamasının ardından ABD Başkanı Donald Trump'tan yanıt geldi. Tump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, "İran az önce Boğaz'ın tamamen açık ve geçişe hazır olduğunu duyurdu. Teşekkür ederiz" ifadesini kullandı.

Arakçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Lübnan'da varılan ateşkes doğrultusunda, İran tarafından daha önce duyurulan koordineli rota üzerinden, ateşkesin kalan süresi boyunca tüm ticari gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan geçişine tamamen izin verilmiştir" ifadelerini kullanmıştı. - WASHINGTON

