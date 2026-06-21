Trump: "İran, Lübnan'daki yüksek maaşlı vekillerinin sorun çıkarmalarını derhal engellemelidir"

Abd Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, " İran, Lübnan'daki yüksek maaşlı vekillerinin sorun çıkarmalarını derhal engellemelidir. Aksi takdirde, geçen hafta yaptığımız gibi İran'a yine çok sert bir darbe indireceğiz, hatta daha da sert" dedi.

Abd Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada İran'ı bir kez daha tehdit etti. Kendisine ait sosyal medya platformundan paylaşım yapan ABD Başkanı Trump, Hizbullah'a atıfta bulunarak, "İran, Lübnan'daki yüksek maaşlı vekillerinin sorun çıkarmalarını derhal engellemelidir. Aksi takdirde, geçen hafta yaptığımız gibi İran'a yine çok sert bir darbe indireceğiz, hatta daha da sert" ifadelerini kullandı. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı