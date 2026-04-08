Trump: "İran'ın Hürmüz Boğazı'nı açmayı kabul etmesi şartıyla İran'a yönelik bombardıman ve saldırıları iki hafta boyunca askıya almayı kabul ediyorum"

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı açması durumunda iki hafta boyunca İran'a yönelik saldırıları askıya alacağını duyurdu. Pakistan'ın arabuluculuğunda gerçekleşen müzakerelerde olumlu gelişmeler olduğu belirtildi.

Pakistan arabuluculuğunda ABD ve İran arasındaki müzakerelerden olumlu sonuç çıktı. ABD Başkanı Donald Trump, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Pakistan Genelkurmay Başkanı Mareşal Asim Munir ile görüşmeler gerçekleştirdiğini belirterek, Şerif'in ve Munir'in kendisinden İran'a yönelik saldırıları durdurmasını talep ettiğini aktardı.

Trump, "İran'ın Hürmüz Boğazı'nı tamamen, derhal ve güvenli biçimde açmayı kabul etmesi şartıyla İran'a yönelik bombardıman ve saldırıları iki hafta boyunca askıya almayı kabul ediyorum. Bu, iki taraflı bir ateşkes olacak" dedi.

Pakistan'ın saldırıları 2 hafta boyunca askıya alma teklifini tüm askeri hedeflere ulaşmış ve İran'la barış konusunda kesin bir anlaşmaya çok yakın olmaları nedeniyle kabul ettiğini aktaran Trump, "İran'dan 10 maddelik bir teklif aldık ve bunun müzakere için işe yarar bir temel oluşturduğuna inanıyoruz. Geçmişteki çeşitli anlaşmazlık noktalarının neredeyse tamamında ABD ile İran mutabık kalmış durumda, iki haftalık süre ise anlaşmanın tamamlanmasına ve hayata geçirilmesine imkan tanıyacaktır" dedi.

Trump, ayrıca ABD adına ve aynı zamanda Orta Doğu ülkelerini temsilen, bu uzun soluklu sorunun çözüme kavuşmak üzere olmasından onur duyduğunu ifade etti. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Günlerdir aranan 3 çocuk babasından kötü haber geldi

Sırra kadem basan 3 çocuk babasından acı haber geldi
Arda Gülerli Real Madrid, Bayern Münih'e boyun eğdi

Bayern Münih ile kozlarını paylaştı: İşte sonuç
Trump 'İran bu gece yok olacak' dedi, Devrim Muhafızları'ndan aynı sertlikte yanıt geldi

Trump "Yok olacaklar" dedi, İran'dan aynı sertlikte yanıt geldi

KKTC'de mecliste gerginlik, polisin vekile müdahalesi çok konuşuldu

Polisin kadın vekile fiziki müdahalesi meclisi karıştırdı!
Günlerdir aranan 3 çocuk babasından kötü haber geldi

Sırra kadem basan 3 çocuk babasından acı haber geldi
Beşiktaş'tan yaz transfer döneminin ilk sürprizi: Andre Onana

Ezeli rakibe doğru yolcu
Brent petrolün varil fiyatında yüzde 3 düşüş

Piyasalar yine alt üst! Dakikalar içinde yanıt verdi