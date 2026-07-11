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Trump'tan suikast planı iddialarının ardından İran'a gözdağı: "Bin füze atışa hazır"

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ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın kendisine yönelik suikast girişimine karşı bin füzenin İran'a kilitlenmiş durumda hazır bekletildiğini belirterek, İran'ı haritadan silmekle tehdit etti.

Abd Başkanı Donald Trump, İran'ın kendisine yönelik suikast girişimine karşı bin füzenin İran'a kilitlenmiş durumda hazır bekletildiğini belirterek, "Bana suikast düzenleme ya da suikast girişiminde bulunma tehdidini eyleme dökecek olurlarsa bunu derhal binlerce füze daha takip edecektir" dedi.

Abd Başkanı Donald Trump'tan İran'ın kendisine yönelik suikast planladığına ilişkin iddialarla ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi. Truth Social hesabı üzerinden yayınladığı mesajda bin füzenin atışa hazır şekilde İran'a kilitlenmiş durumda olduğunu ifade eden Trump, "İran hükümeti dünyanın birçok köşesinde dile getirdiği, görevdeki ABD Başkanına, yani bana suikast düzenleme veya suikast girişiminde bulunma tehdidini eyleme dökecek olursa bunu derhal binlerce füze daha takip edecektir" ifadelerini kullandı. Bu konudaki gerekli emrin şimdiden ABD ordusuna verildiğini kaydeden Trump, "ABD ordusu, gerekli olması halinde uzatılabilecek 1 yıllık süre boyunca İran'ın tüm bölgelerini tamamen yerle bir etmeye ve yok etmeye hazır, istekli ve muktedirdir" dedi. Trump, İran'ı haritadan silmekle tehdit ettiği mesajını "Allah'a hamdolsun" (Praise be to Allah) ifadeleriyle sonlandırdı.

İran'ın Trump'a suikast planladığı öne sürülmüştü

ABD merkezli The Wall Street Journal Gazetesi'nin konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberinde, İsrail makamlarının Washington yönetimine İran'ın ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik yeni bir suikast planı hazırladığına dair istihbarat sağladığı öne sürülmüştü. İran'ın planlarına ilişkin detayların ABD'li yetkililerle paylaşıldığı aktarılan haberde, söz konusu istihbaratın hangi kanaldan ve ne zaman iletildiğine dair detaylara yer verilmemişti. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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