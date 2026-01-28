Haberler

ABD Başkanı Donald Trump, "İran'a doğru devasa bir filo ilerliyor.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a doğru ilerleyen büyük bir filonun varlığını duyurdu. Filo, büyük uçak gemisi Abraham Lincoln liderliğinde hareket ediyor ve gerektiğinde şiddet kullanarak görevini yerine getirmeye hazır olduğunu belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, " İran'a doğru devasa bir filo ilerliyor. Çok hızlı, büyük güçle, coşkuyla ve kararlılıkla hareket ediyor. Venezuela'ya gönderilenden daha büyük bir filo, büyük uçak gemisi Abraham Lincoln liderliğinde ilerliyor. Venezuela'ya yapıldığı gibi bu filo da görevini hızla ve gerekirse şiddet kullanarak yerine getirmeye hazır, istekli ve kabiliyetli" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
