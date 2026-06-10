Trump'tan İran'a: "Harika olacak bir anlaşmayı müzakere etmek için çok uzun süre beklediler, şimdi bedelini ödeyecekler"

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik açıklamasında "Kendileri için harika olacak bir anlaşmayı müzakere etmek için çok uzun süre beklediler, şimdi bedelini ödeyecekler" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İran'ın son saldırılarına değindi. Trump, "İran ordusu tam bir karmaşa içinde. Donanması ve hava kuvvetleri gibi büyük bir kısmı artık yok bile, tamamen yenilgiye uğradılar. İran sadece konuşuyor, icraat yok. Orta Doğu'nun zorbası öldü. Kendileri için harika olacak bir anlaşmayı müzakere etmek için çok uzun süre beklediler, şimdi bedelini ödeyecekler" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı