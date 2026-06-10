Haberler

Trump'tan İran'a: "Harika olacak bir anlaşmayı müzakere etmek için çok uzun süre beklediler, şimdi bedelini ödeyecekler"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın son saldırılarına ilişkin sosyal medyadan yaptığı açıklamada, İran ordusunun tam bir karmaşa içinde olduğunu belirterek, 'Kendileri için harika olacak bir anlaşmayı müzakere etmek için çok uzun süre beklediler, şimdi bedelini ödeyecekler' dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik açıklamasında "Kendileri için harika olacak bir anlaşmayı müzakere etmek için çok uzun süre beklediler, şimdi bedelini ödeyecekler" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İran'ın son saldırılarına değindi. Trump, "İran ordusu tam bir karmaşa içinde. Donanması ve hava kuvvetleri gibi büyük bir kısmı artık yok bile, tamamen yenilgiye uğradılar. İran sadece konuşuyor, icraat yok. Orta Doğu'nun zorbası öldü. Kendileri için harika olacak bir anlaşmayı müzakere etmek için çok uzun süre beklediler, şimdi bedelini ödeyecekler" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump: İran anlaşmayı müzakere etmek için çok vakit harcadı, şimdi bedelini ödeyecekler

Ve korkulan oluyor! Trump'tan bugüne kadarki en sert tehdit
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda Turan Fenerbahçe'nin eski yıldızını transfer etti

Fenerbahçe'nin eski yıldızını transfer etti
İstanbul'da pes dedirten görüntü! Yolcu minibüsünü video izleyerek kullandı

Direksiyonda sosyal medya keyfi
5 kardeş, babalarını öldüren annelerinden şikayetçi olmadılar

5 kardeş, babalarını öldüren annelerinden şikayetçi olmadı
Sanat dünyası Kılıçdaroğlu'na sırtını döndü! Bir tepki de Akbayram ailesinden

Sanat dünyası sırtını döndü! Bir tepki de Akbayram ailesinden
Fenerbahçe, Aykut Kocaman'ı Cuma günü açıklayacak

Ve beklenen oldu!

Altında düşüşün dibi neresi? Yeni tahmin geldi

Altında düşüşün dibi neresi? Yeni tahmin geldi
Mobing kurbanı Irmak öğretmenin 9 dakikalık ses kaydı ortaya çıktı

Evinde ölü bulunan Irmak öğretmenin ses kaydı ortaya çıktı