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Trump: "İran anlaşmayı imzalamazsa yarın yeniden saldıracağız"

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ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın anlaşmayı imzalamaması halinde 'yarın' yeniden saldırı düzenleyeceklerini duyurdu. Son saldırıda 49 Tomahawk füzesi kullanıldığını belirten Trump, İranlı yetkililerin kendisini arayarak bombardımanı durdurmasını istediğini iddia etti.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın anlaşmayı imzalamaması durumda "yarın" yeniden saldırı gerçekleştireceklerini duyurdu. Trump İran'a yönelik son saldırıda 49 Tomahawk füzesi kullanıldığını belirtti.

ABD Başkanı Trump, Fox News'e İran'a yönelik saldırılar sırasında açıklamalarda bulundu. Trump, İran'ın ABD'li müzakereciler tarafından sunulan anlaşmayı imzalamaması halinde ABD'nin "yarın" yeniden saldıracağını belirterek küfürlü bir ifade kullandı. Trump ayrıca, "İran içindeki hedefleri vurmak için 49 Tomahawk füzesi kullanıldı, bunlardan bazıları İran'ın başkenti Tahran'a 64 kilometre kadar yakındı" dedi. Trump, ABD savaş uçaklarının İran semalarında faaliyet gösterdiğini, ülkenin güneybatı kesiminde, Basra Körfezi'ne yakın bölgelerde radar sistemlerini ve hava savunma sistemlerini etkisiz hale getirdiğini söyledi. Trump ayrıca İranlı üst düzey yetkililerin kendisini arayarak ABD'den bombardımanı durdurmasını istediklerini iddia etti. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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