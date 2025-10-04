Trump'tan Gazze İçin Barış Çağrısı

ABD Başkanı Donald Trump, Hamas'ın 'kalıcı barışa' hazır olduğuna inandığını belirterek, " İsrail, Gazze'ye yönelik bombardımanı derhal durdurmalı ki, esirleri hızlı ve güvenli bir şekilde çıkarabilelim" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planına verdiği yanıta ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Trump, açıklamasında, "Hamas tarafından az önce yapılan açıklamaya dayanarak, onların kalıcı bir barışa hazır olduklarına inanıyorum. İsrail, Gazze'ye yönelik bombardımanı derhal durdurmalı ki, esirleri hızlı ve güvenli bir şekilde çıkarabilelim" ifadelerini kullandı.

Gazze'deki ortamın güvenli olmadığını vurgulayan Trump, "Detaylarla ilgili olarak görüşmeler yapıyoruz. Bu yalnızca Gazze ile ilgili değil, uzun zamandır aranan Orta Doğu barışı ile ilgilidir" dedi.

Trump, Gazze'de ateşkes planına ilişkin sosyal medya hesabından bir video mesaj da paylaştı. Trump, mesajında Hamas'ın kalıcı barışı istediğine inandığını ve İsrail'in esirlerin çıkarılması için Gazze'yi bombalamayı derhal durdurması gerektiğini kaydetti. Trump, "Bu süreci buraya getirmemde bana yardımcı olan ülkelere teşekkür etmek istiyorum, Katar, Türkiye, Suudi Arabistan, Mısır, Ürdün ve diğerleri. Bugün büyük bir gün, her şeyin nasıl sonuçlanacağını göreceğiz. Son sözlerin somut şekilde ortaya konması gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.

Esirlerin bir an önce serbest bırakılmalarını ve evlerine dönmelerini beklediğini de söyleyen Trump, "Bugün çok özel bir gün, birçok açıdan belki de eşi benzeri görülmemiş bir gün. Bize destek olan o büyük ülkelere de teşekkür ediyorum. Herkes bu savaşın bitmesini ve Orta Doğu'da barışın tesis edilmesini istiyordu. Bunu başarmaya çok yakınız" açıklamasını yaptı.