Trump'tan Biden'a Savaş Eleştirisi: 'Bu, Onun Savaşı'

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya- Ukrayna savaşıyla ilgili "Bu, benim değil, uykucu Joe Biden'ın savaşı. Eğer ben Başkan olsaydım asla gerçekleşmezdi" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, göreve geldikten sonra 6 ay içinde altı savaşı sona erdirdiğini belirterek, bunlardan birinin 'nükleer felaketle sonuçlanma ihtimali olduğunu' kaydetti.

Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili eleştirilere de değinen Trump, "Bu, benim değil, uykucu Joe Biden'ın savaşı. Ben sadece bunu durdurmak için buradayım, daha da sürdürmek için değil. Eğer ben Başkan olsaydım asla gerçekleşmezdi" ifadelerini kullandı.

Trump, eleştirmenlerini hedef alarak, "Ne yaptığımı çok iyi biliyorum ve yıllardır bu çatışmalar üzerinde çalışıp hiçbirini durduramayan insanların tavsiyelerine ihtiyacım yok. Onlar 'aptal' insanlar ve yalnızca mevcut Rusya/Ukrayna felaketini çözmeyi daha da zorlaştırıyorlar" dedi.

Trump, "Tüm hafif sıklet ve kıskanç eleştirmenlerime rağmen her zaman yaptığım gibi bunu halledeceğim" sözleriyle açıklamasını tamamladı.