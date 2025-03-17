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Trump'tan Biden'a Af İddiası: 'O Zamana Dikkat Edin'

Trump'tan Biden'a Af İddiası: 'O Zamana Dikkat Edin'
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ABD Başkanı Donald Trump, selefi Joe Biden'ın otomatik imza cihazıyla imzaladığı af kararlarına dair bilgisinin olmadığını iddia etti. Trump, söz konusu kararların geçersiz olduğunu ve Biden'ın bunlardan haberdar olmadığını vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump, selefi Joe Biden'ın adına imzalanan birçok af kararı hakkında bilgisinin dahi olmadığını iddia ederek, "Çünkü bunlar Autopen (otomatik imza cihazı) ile yapıldı. Başka bir ifadeyle, Joe Biden bunları imzalamadı" açıklamasında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada selefi Joe Biden'ı hedef aldı. Biden'ın 6 Ocak Kongre Binası baskınını soruşturan Seçilmiş Komite üyeleri dahil birçok kişi için af kararı çıkardığını hatırlatan Trump, bu kararların geçersiz olduğunu söyledi. Trump, "Çünkü bunlar Autopen (otomatik imza cihazı) ile yapıldı. Başka bir ifadeyle, Joe Biden bunları imzalamadı. Daha da önemlisi, bunlardan hiçbir şekilde haberdar değildi" dedi.

Trump'tan soruşturma sinyali

Söz konusu af kararlarının Biden'a açıklanmadığını veya onun tarafından onaylanmadığını vurgulayan Trump, "O bunlardan haberdar değildi ve bunları yapan kişiler muhtemel bir suç işlemiş olabilir. Bu yüzden, 2 yıl boyunca ben ve birçok masum insana yönelik yürütülen cadı avı sırasında elde edilen tüm delilleri yok eden ve silen 'Seçilmemiş Komite' üyeleri, en üst düzeyde bir soruşturmaya tabi tutulabileceklerini çok iyi anlamalıdır" dedi.

Trump, alaycı bir üslupla "Seçilmemiş Komite" olarak adlandırdığı Seçilmiş Komite'nin üyelerine atıfla, "Gerçek şu ki, bu belgelerin ülkemizin tarihindeki en kötü başkan olan sahtekar Joe Biden'ın bilgisi veya onayı olmadan onun adına imzalanmasından büyük ihtimalle onlar sorumluydu!" ifadelerini kullandı.

Biden Trump'ı soruşturan komitenin üyelerine af çıkarmıştı

Eski ABD Başkanı Joe Biden, görevi Trump'a devretmesine saatler kala 6 Ocak Kongre Binası baskınını soruşturan Seçilmiş Komite üyeleri hakkında af kararı çıkarmıştı. Biden'ın af yetkisini daha önce benzeri görülmemiş şekilde haklarında soruşturma bile açılmamış isimler için kullanması dikkat çekmişti. Biden, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu afların çıkarılması, herhangi bir kişinin herhangi bir yanlış davranışta bulunduğunun kabulü olarak algılanmamalı ya da herhangi bir suçun kabulü olarak yanlış yorumlanmamalıdır" demişti. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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