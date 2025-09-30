Trump'tan Askeri Liderlere Destek ve Liyakat Vurgusu

ABD Başkanı Donald Trump, Virginia'da üst düzey ordu yetkililerine hitaben yaptığı konuşmada, ABD ordusunun amacının "kimsenin duygularını korumak değil, cumhuriyeti korumak olduğunu" vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump ve ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Virginia eyaletinde yer alan Quantico'daki Deniz Piyade Üssü'nde dünyanın dört bir yanındaki ABD ordusunda görevli üst düzey ordu yetkilileri ile bir araya geldi. Trump, konuşmasına göreve gelmesinin ardından sona erdirdiği savaşlara ve çatışmalara değinerek başladı. Trump, "Buraya geldiğimizden beri pek çok savaşı çözüme kavuşturduk. Neredeyse dokuz aydır buradayız" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i bir araya getirme konusuna değinen Trump, "Ancak bunu yapabilmemizin tek yolu güç kullanmaktır. Yani, zayıf olsaydık, telefonuma bile cevap vermezlerdi" dedi.

General ve amirallere destek mesajı veren Trump, "Sizinleyim, sizi destekliyorum ve Başkan olarak size tam destek veriyorum. Beni asla en ufak bir tereddüt içinde bile görmeyeceksiniz" dedi.

Nobel Barış Ödülü'nün kendisine verilmeyeceğini ifade eden Trump, "Nobel Ödülü'nü alacak mısın? Kesinlikle hayır. Onu hiçbir şey yapmamış birine verecekler. Donald Trump'ın zihni ve savaşları çözmek için neyin gerekli olduğunu anlatan bir kitap yazan bir adama verecekler ve o Nobel Barış Ödülü'nü alacak" dedi.

"Politik nedenlerle sizin yerinize başkalarının geçmesine izin vermeyeceğiz"

Orduda her şeyin liyakata dayalı olacağını vurgulayan Trump, "Liyakat. Her şey liyakate dayanacak. Hepiniz liyakatinizle değerlendirileceksiniz. Politik nedenlerle, 'politik olarak doğru' oldukları için sizin yerinize başkalarının geçmesine izin vermeyeceğiz. En iyi işi yapacak insanları seçeceğiz. Bu çok basit. Ülkemiz de bu şekilde inşa edildi. Liyakat üzerine kuruldu" dedi.

ABD ordusunun amacının "kimsenin duygularını korumak değil, cumhuriyeti korumak olduğunu" vurgulayan Trump, "Fiziksel uygunluk, yetenek, karakter ve güç odaklı bir anlayışı yeniden getiriyoruz" ifadelerini kullandı.

"ABD içeriden işgal altında"

Hükümetinin "vatanı savunmanın ordunun birinci ve en önemli önceliği olduğu temel ilkesini geri getirdiğini" söyleyen Trump, "Son yıllarda politikacılar, nedense bizim işimizin Kenya ve Somali'nin uzak köşelerinde polislik yapmak olduğuna inanmaya başladı, oysa ABD içeriden işgal altında" ifadelerini kullandı. Trump, bu işgalcilerin "yabancı bir düşmandan farksız olduğunu, hatta üniforma giymedikleri için birçok yönden daha zorlu olduklarını" belirterek, "En azından üniforma giyiyorlarsa, etkisiz hale getirebilirsiniz" dedi.

"Başkan Putin beni çok hayal kırıklığına uğrattı"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'daki savaşı sona erdirme konusunda kendisini çok hayal kırıklığına uğrattığını belirten Trump, "Bu işi halledeceğini düşünmüştüm. O savaşı bir haftada bitirmeliydi. Ona dedim ki, 'İyi görünmüyorsun. Bir haftada bitmesi gereken bir savaşı dört yıldır sürdürüyorsun. Sen Kağıttan Kaplan mısın?'" dedi.

Savunma Bakanı Pete Hegseth konuşmasında, ABD ordusunda çeşitliliği ve kapsayıcılığı teşvik eden politikaların on yıllardır çürümeye neden olduğunu ifade ederek, "Aptal ve pervasız siyasi liderler yanlış bir rota belirlediler ve biz yolumuzu kaybettik" ifadelerini kullandı. Görevden aldığı subayların bozuk bir kültürün parçası olduğunu savunan Hegseth, Savunma Bakanlığı'nda ayrımcılık şikayetlerinin ve suistimal suçlamalarının soruşturulma şekli konusunda köklü değişiklikler yapacağına söz verdi.

Hegseth, "Eğer bugün söylediğim sözler yüreğinize korku salıyorsa, o zaman onurlu davranıp istifa etmelisiniz. Biliyorum ki içinizden büyük çoğunluk tam tersini hissediyor. Bu sözler yüreklerinizi umut ve gururla dolduruyor" dedi.

ABD'li general ve amirallerin dış görünüşlerini eleştiren Hegseth, "Pentagon'un koridorlarında şişman generaller ve amiraller görmek tamamen kabul edilemez. Bu kötü bir görüntü" dedi. - VIRGINIA