'Terörsüz Türkiye' sürecinde yeni aşama! Fesih tamam, sıra silahta

Terör örgütü kararını verdi! 'Terörsüz Türkiye' sürecinde yeni aşama
Bomba bir suikast iddiası daha! Sırrı Süreyya Önder'den sonra şimdi de Pervin Buldan

Bomba bir suikast iddiası daha! Önder'den sonra şimdi de Pervin Buldan
ABD'den İsrail'e tehdit: Ağır bedel ödersiniz

ABD'den İsrail'e tehdit: Ağır bedel ödersiniz
Dünyaca ünlü JPMorgan bankası altın fiyatı için ezber bozan tahminde bulundu

Dev bankadan altın için ezber bozan tahmin

Trump'tan 30 Günlük Şartsız Ateşkes Çağrısı

Trump'tan 30 Günlük Şartsız Ateşkes Çağrısı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya-Ukrayna arasında 30 günlük şartsız bir ateşkes çağrısı yaptığını duyurdu. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy de bu çağrıyı destekleyerek, ateşkese hazır olduklarını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ABD olarak 30 günlük şartsız ateşkes çağrısı yaptıklarını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Rusya- Ukrayna arasındaki görüşmelerin devam ettiğini duyurdu. "ABD, ideal olarak 30 günlük şartsız ateşkes çağrısı yapıyor" diyen Trump, "kabul edilebilir bir ateşkes gözlemlenecek ve her iki ülke de bu doğrudan müzakerelerin kutsallığına saygı göstermekten sorumlu tutulacak. Eğer ateşkese saygı duyulmazsa ABD ve ortakları daha fazla yaptırım uygulayacak" ifadelerini kullandı.

Her hafta binlerce genç askerin hayatını kaybettiğini sözlerine ekleyen Trump, "Herkes bunun artık son bulmasını istemeli. Ben de istiyorum ve ABD de bunu istiyor. ABD Başkanı olarak Avrupalılarla birlikte Rusya- Ukrayna arasında barışı sağlamaya kararlıyım ve bu kalıcı bir barış olacaktır" açıklamasını yaptı.

" Ukrayna, bugün dahi başlasa 30 günlük ateşkese hazır"

Trump'ın açıklamasından önce de sosyal medya hesabından açıklama yapan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Barışa ulaşmak için atılması gereken somut adımları da içeren gerekli çabaların sürmesi gerektiğini görüştük" dedi. Trump'ın savaşın son durumunu sorduğunu sözlerine ekleyen Zelenskiy, "Ukrayna, bugün dahi başlasa 30 günlük ateşkese hazır olduğunu da kendisine ilettim. Rusya'nın bu öneriyi desteklemesini bekliyoruz. Ayrıca, Ukrayna'nın herhangi bir formattaki görüşmelere de hazır olduğunu bir kez daha teyit ettim. Ancak bunun için Rusya'nın şartsız ateşkesle başlayarak savaşı sona erdirme niyetinin ciddiyetini göstermesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Trump'un savaşı bitirmek istediğini dile getiren Zelenskiy, "Başkan Trump bu savaşın sona ermesini istediğini, yardıma hazır olduğunu ve ateşkes ihtiyacını desteklediğini teyit etti. Bundan sonraki temaslarımız konusunda mutabık kaldı" dedi.

Zelenskiy, açıklamasını şu şekilde tamamladı:

"Ukrayna şu andan itibaren tam bir ateşkese, 30 günlük bir ateşkese hazırdır. Ancak bu gerçek olmalı. Füze ya da insansız hava aracı saldırıları olmamalı, cephede yüzlerce saldırı olmamalı. Ruslar ateşkesi destekleyerek uygun şekilde karşılık vermelidir. Savaşı sona erdirmeye istekli olduklarını kanıtlamalıdırlar. Bu ilk kez olmuyor, bunu bir kez daha teklif ediyoruz. 30 gün, yıllarca sürecek bir barışın başlangıcı olabilir. Kalıcı ve güvenilir bir ateşkes, barışa doğru ilerlemenin gerçek bir göstergesi olacaktır. Amerika bu konuda yardımcı olabilir. Dünyanın seksen yıl önce olduğu gibi şimdi de Amerika'ya ihtiyacı var" - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni Papa 14. Leo, Trump karşıtı çıktı

Yeni Papa'nın sevmediği lider! Paylaşımları ortaya çıktı
Adana'da seyyar satıcıdan zehir saçan ticaret

Burası Hindistan değil Türkiye! Seyyar satıcıdan zehir saçan ticaret
Türkiye'de otomotiv fabrikası kuracak olan BYD planlarını değiştirdi

Planlar değişti! Türkiye'de yeni otomotiv fabrikası kuracaklardı
Yıllar sonra Süper Lig'e çıkan takım Galatasaray'ın eski yıldızını alıyor

Yıllar sonra Süper Lig'e çıkan takım Galatasaray'ın eski yıldızını alıyor
Kadir İnanır, Hülya Koçyiğit ve eşi Selim Soydan'a dava açtı

Kadir İnanır yakın dostu Hülya Koçyiğit ve eşine dava açtı
Trump, Netanyahu ile teması kesti! Orta Doğu'da onsuz ilerleyecek

Trump, Netanyahu ile teması kesti! Onsuz ilerleyecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.