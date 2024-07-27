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Trump, suikast girişiminden sonra yeniden miting yapacak

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Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump, suikast girişimine uğradığı Pensilvanya'da yeniden miting düzenleyeceğini duyurdu. Trump, mitingde yaralananları onurlandıracağını belirtti.

Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump, 13 Temmuz'da suikast girişimine uğradığı Pensilvanya'da yeniden miting yapacağını duyurdu.

Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 13 Temmuz'da suikast girişimine uğrayarak yaralandığı Pensilvanya eyaletine bağlı Butler'da yeniden miting düzenleyeceğini açıkladı. Trump, "Kahraman itfaiyecimiz Corey'i ve yaralanan cesur vatanseverleri onurlandıracak büyük ve güzel bir miting için Pensilvanya'daki Butler'a geri döneceğim" ifadelerini kullandı. Mitingin tarihine ilişkin bilgi paylaşmayan Trump, "Savaş, savaş, savaş! Detaylar için beklemede kalın" ifadelerine yer verdi.

Trump'a suikast girişimi

Trump, 13 Temmuz'da Pensilvanya'da düzenlediği seçim mitinginde konuşma yaptığı sırada silahlı saldırıya uğrayarak sağ kulağından yaralanmıştı. Saldırıda mitinge katılan itfaiyeci Corey Comperatore hayatını kaybederken, 2 kişi yaralanmış, ABD Gizli Servisi 20 yaşındaki saldırgan Thomas Matthew Crooks'u olay yerinde öldürmüştü.

Anketlerde az farkla önde

ABD'nin köklü gazetelerinden Wall Street Journal tarafından yapılan son ankete göre Trump, ABD Başkan Yardımcısı ve rakibi Kamala Harris'in 2 puan önünde. Ankete göre Trump yüzde 49, Harris ise yüzde 47 oy oranına sahip. - FLORIDA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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