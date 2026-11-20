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ABD Başkanı Donald Trump: "Putin dün gece bana, başkan ben olsaydım Ukrayna'daki savaşın yaşanmayacağını söyledi. Kendisine 'Ben başkan olsaydım Ukrayna'ya girer miydin?' diye sordum, 'Hayır' dedi."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı