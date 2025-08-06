Trump, Putin ile Verimli Görüşme Hakkında Açıklama Yaptı

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile son derece verimli bir görüşme gerçekleştirdiğini belirterek, "Herkes bu savaşın sona ermesi gerektiği konusunda hemfikir ve önümüzdeki günlerde ve haftalarda bunun için çalışacağız" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Rusya'nın başkenti Moskova'da yaptığı görüşmeye ilişkin açıklama yaptı. Trump, Witkoff'un Putin ile son derece verimli bir görüşme gerçekleştirdiğini belirterek, "Büyük ilerleme kaydedildi" dedi.

Görüşme hakkında bazı Avrupalı müttefikleri bilgilendirdiğini aktaran Trump, Rusya- Ukrayna Savaşı'na değinerek, "Herkes bu savaşın sona ermesi gerektiği konusunda hemfikir ve önümüzdeki günlerde ve haftalarda bunun için çalışacağız" dedi. - WASHINGTON