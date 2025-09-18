Trump, Putin ile İlişkisini Eleştirdi

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile düzenlediği ortak basın toplantısında, " Ukrayna'daki savaşın Putin ile olan ilişkimden dolayı kolay çözüleceğini düşünüyordum fakat Putin beni hayal kırıklığına uğrattı. Beni gerçekten büyük bir hayal kırıklığına uğrattı" dedi. - LONDRA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika