Trump, Putin ile İlişkisini Eleştirdi
ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile düzenlediği ortak basın toplantısında, " Ukrayna'daki savaşın Putin ile olan ilişkimden dolayı kolay çözüleceğini düşünüyordum fakat Putin beni hayal kırıklığına uğrattı. Beni gerçekten büyük bir hayal kırıklığına uğrattı" dedi. - LONDRA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika