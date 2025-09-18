Haberler

Trump, Putin ile İlişkisini Eleştirdi

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile ortak basın toplantısında, Ukrayna'daki savaşın Putin ile olan ilişkisi nedeniyle kolay çözüleceğini düşündüğünü ancak hayal kırıklığına uğradığını ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile düzenlediği ortak basın toplantısında, " Ukrayna'daki savaşın Putin ile olan ilişkimden dolayı kolay çözüleceğini düşünüyordum fakat Putin beni hayal kırıklığına uğrattı. Beni gerçekten büyük bir hayal kırıklığına uğrattı" dedi. - LONDRA

