Trump, İsrail, Bahreyn ve BAE liderleriyle telefonda görüştü

Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, İsrail, Bahreyn ve BAE liderleriyle telefon görüşmesi yaptı. Görüşme, Orta Doğu'daki çatışmaların yoğunlaştığı bir dönemde gerçekleşti.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri liderleriyle telefonda görüştü.

Orta Doğu'da ABD, İsrail ve İran arasındaki çatışmalar devam ediyor. İran'ın ABD üslerinin bulunduğu Arap ülkelerine düzenlediği misilleme saldırıların ardından ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Bahreyn Kralı Hamad bin İsa Al Khalifa ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile telefonda görüştü. Görüşmelere ilişkin ayrıntı verilmedi. - WASHINGTON

