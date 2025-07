Trump, New York'u Kurtaracağım Dedi

ABD Başkanı Donald Trump, "New York şehrini kurtaracağım ve onu tekrar harika yapacağım" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, New York'ta ön seçimleri birinci sırada tamamlayan Zohran Mamdani'ye yönelik açıklamada bulundu. Trump, "ABD Başkanı olarak bu komünist delinin New York'u mahvetmesine izin vermeyeceğim. İçiniz rahat olsun, tüm kontrol ve kartlar bende. New York şehrini kurtaracağım ve tıpkı iyi, eski ABD'de yaptığım gibi onu tekrar çekici ve harika yapacağım" ifadelerini kullandı.