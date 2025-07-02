Trump, New York'u Kurtaracağım Dedi

Trump, New York'u Kurtaracağım Dedi
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ABD Başkanı Donald Trump, New York'ta ön seçimleri kazanan Zohran Mamdani'ye karşı sert açıklamalarda bulundu ve şehri tekrar harika yapma sözü verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, "New York şehrini kurtaracağım ve onu tekrar harika yapacağım" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, New York'ta ön seçimleri birinci sırada tamamlayan Zohran Mamdani'ye yönelik açıklamada bulundu. Trump, "ABD Başkanı olarak bu komünist delinin New York'u mahvetmesine izin vermeyeceğim. İçiniz rahat olsun, tüm kontrol ve kartlar bende. New York şehrini kurtaracağım ve tıpkı iyi, eski ABD'de yaptığım gibi onu tekrar çekici ve harika yapacağım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıismail Yasin:

Alzheimer hastası başkan gitti. şizofreni hastası başkan geldi... ABD hep aynı..terhane

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