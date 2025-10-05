Haberler

Trump: Netanyahu Gazze'deki Bombardımanları Durduracak

Trump: Netanyahu Gazze'deki Bombardımanları Durduracak
Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Gazze'ye yönelik saldırıları durdurması gerektiğini ve Hamas'ın barış planını kabul etmemesi durumunda 'topyekün imha' olacağını ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze Şeridi'ndeki savaşın sonlandırılmasını öngören barış planına ilişkin açıklamasında, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'ye yönelik bombardımanları durdurup durdurmayacağına ilişkin bir soruya, "Evet, Bibi bombardımanları sonlandıracak" cevabını verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze Şeridi'ndeki savaşın sonlandırılmasına yönelik açıklama yaptı. ABD merkezli haber kanalı CNN'e konuşan Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze Şeridi'ne yönelik bombardımanları durdurup durdurmayacağına yönelik bir soruyu, "Evet, Bibi bombardımanları sonlandıracak" şeklinde cevapladı. Trump ayrıca, Netanyahu'nun kendisinin "geniş vizyonunu" destekleyeceğini ifade ederken, ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesine yönelik umutlarını da teyit etti. ABD Başkanı aynı zamanda söz konusu barış planının hayata geçirilmesi için çok sıkı çabalar sarf ettiğini belirtti.

"Hamas Gazze'yi bırakmazsa topyekün imha yaşanır"

Trump muhtemel bir barış anlaşmasının sağlanmasının ardından Hamas'ın varlığını sürdürmesine ilişkin konuştu. Trump, Hamas'ın Gazze'nin kontrolünü bırakmayı reddetmesi durumunda "Topyekün imha" yaşanacağını söyledi.

"Hamas planı kabul ederse ateşkes derhal yürürlüğe girer"

Trump dün yaptığı açıklamada da, İsrail'in barış planı kapsamında belirtilen ilk geri çekilme noktasına konuşlanmayı kabul ettiğini belirterek, "Hamas bu planı kabul ederse ateşkes derhal yürürlüğe girer. Taraflar arasında esir takası başlar ve biz bu çatışmanın sonuna getirecek bir sonraki geri çekilme sürecine ilişkin konuşmaların gerçekleşebileceği bir ortamı oluşturmaya başlarız" demişti.

Rubio, "Savaş henüz bitmedi, yapılacak çok iş var" demişti

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise kısa bir süre önce ABD basınına yaptığı açıklamada, "Savaş henüz bitmedi, daha yapılacak çok iş var. Umarım rehineler bir an önce serbest bırakılacak. Hamas ile İsrail arasındaki anlaşmaya ilişkin görüşmeler yapılıyor. Hamas prensipte savaşın bittiği gün atılacak olan adımları onayladı. Ciddi olup olmadıklarını lojistik konulara ilişkin konuşmaların gidişatına göre anlayacağız" demişti. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
