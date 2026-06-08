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İsrail basını: "Trump, Netanyahu'dan İran'la gerilimi tırmandırmamasını istedi"

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ABD Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu ile yaptığı görüşmede İran'ın nükleer silah edinmesini engellemeye kararlı olduğunu yineledi ancak ABD-İran müzakereleri için Netanyahu'dan Tahran'la gerilimi tırmandırmamasını istedi.

Abd Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde İran'ın nükleer silah edinmesini ve bölge ile İsrail'e yönelik tehdit oluşturmasını engellemeye kararlı olduğunu yinelediği, ancak ABD- İran müzakerelerinin geleceği için Netanyahu'dan Tahran'la gerilimi tırmandırmamasını istediği bildirildi.

İsrail merkezli Israel Hayom gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesini gündemine taşıdı. İsmi açıklanmayan bir ABD'li yetkiliye dayandırılan habere göre; İran'ın nükleer silah edinmesini ve bölge ile İsrail'e yönelik tehdit oluşturmasını engellemeye kararlı olduğunu yineleyen Trump, buna rağmen ABD- İran müzakerelerinin geleceği için Netanyahu'dan Tahran'la gerilimi tırmandırmamasını istedi.

"İsrail hemen olmasa da karşılık verecek"

İsrailli bir güvenlik yetkilisi ise, İran'ın balistik füze saldırılarına "hemen olmasa da" karşılık verileceğini belirterek, " İran, hava sahasının 2 ay boyunca İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait olduğunu unuttu. Lübnan'ı İran'la ilişkilendirme girişimleri Lübnan hükümeti tarafından bile reddediliyor. Hizbullah'a karşı operasyonlar devam edecek" açıklamasında bulundu.

Trump, Netanyahu ile görüşeceğini duyurmuştu

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın İsrail'e yönelik son balistik füze saldırılarının ardından yaptığı açıklamada İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefon görüşmesi gerçekleştireceğini belirterek, "Misilleme yapmamasını söyleyeceğim. Herkes eğlencesini yaşadı. İsrail de, İran da saldırısını yaptı. Bir tanesine daha ihtiyacımız yok. Umarım İsrail misilleme yapmaz" demişti. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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