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Trump, Mike Pompeo ve Nikki Haley'e Yeni Ekibinde Yer Vermeyecek

Trump, Mike Pompeo ve Nikki Haley'e Yeni Ekibinde Yer Vermeyecek
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ABD'nin 47. Başkanı Donald Trump, yeni yönetiminde eski Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve eski BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley'e görev vermeyeceğini açıkladı.

DONALD Trump, yeni ekibinde eski Dışişleri Bakanı Pompeo'ya görev vermeyeceğini bildirdi.

ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump, yeni ekibinde eski Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve eski Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley'e görev vermeyeceğini duyurdu.

Trump açıklamasında, "Eski büyükelçi Nikki Haley ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'yu yeni yönetime davet etmeyeceğim" ifadesini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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