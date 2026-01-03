Haberler

Trump, Maduro'nun ABD savaş gemisindeki fotoğrafını paylaştı

Trump, Maduro'nun ABD savaş gemisindeki fotoğrafını paylaştı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun, USS Iwo Jima savaş gemisindeki fotoğraflarını paylaşarak, Maduro'nun eşiyle birlikte yargılanmak üzere New York'a getirileceğini açıkladı. Trump ayrıca Caracas'a yönelik saldırıların görüntülerini de paylaştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ABD'ye ait USS Iwo Jima gemisindeki fotoğrafını paylaştı.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Venezuela'ya saldırısı sonrası yakalanan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun fotoğraflarını paylaştı. Trump, Maduro'nun ABD Donanması'na ait USS Iwo Jima savaş gemisinde bulunduğunu ve yargılanmak üzere eşi ile birlikte New York'a getirileceklerini bildirdi. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı başka bir paylaşımda başkent Caracas'a yönelik saldırıların görüntülerini de paylaştı. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
ABD Başkanı Donald Trump: Dönüşüm sürecinde Venezuela'yı biz yöneteceğiz

Venezuela'da yönetime kim geçecek? Trump'tan açıklama geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ozan Tufan'ın eşinden bomba çıkış: Son gülüşü olur

Ozan Tufan'ın eşinden bomba çıkış: Son gülüşü olur
Chavez'in sözleri yeniden gündem: Büyükannem dedem için 'O bir katildi' derdi

Sözleri yeniden gündem: Büyükannem dedem için 'O bir katildi' derdi
ABD tarafından kaçırılan Maduro'nun koltuğuna talip biri var

Akıbeti merak edilirken koltuğuna talip çıktı
Belediye ekiplerinin 'Yardım' videosunun senaryo olduğu ortaya çıktı

"Çalışıyoruz" imajı vermek için yaptıkları rezilliğe bakın
Ozan Tufan'ın eşinden bomba çıkış: Son gülüşü olur

Ozan Tufan'ın eşinden bomba çıkış: Son gülüşü olur
Sevgilisini öldüren 16 yaşındaki kız hakkında karar

Sevgilisini öldüren 16 yaşındaki kız hakkında karar
Venezuela'daki Türk vatandaşına ulaştık: Maduro asıl darbeyi kendi halkından yiyecek

Venezuela'daki Türk vatandaşı: Maduro asıl darbeyi içeriden yiyecek