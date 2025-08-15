Trump, Lukaşenko'ya Siyasi Tutukluların Serbest Bırakılması İçin Teşekkür Etti

ABD Başkanı Donald Trump, Belarus'ta 16 siyasi tutuklunun serbest bırakılmasından dolayı Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'ya teşekkür ederek, "Lukaşenko ile yüz yüze görüşmeyi umuyorum" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Belarus'ta tutuklu bulunan siyasi mahkumlara değinerek, "Değerli Lukaşenko ile fevkalade bir görüşme gerçekleştirdik. Özgürlüğüne kavuşturulan 16 mahkum için kendisine teşekkür ettim. Ayrıca ileri tarihlerde bin 300 kadar mahkumun da özgürlüğüne kavuşturulmasına ilişkin konuştuk. Görüşmemizde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Alaska ziyareti de dahil birçok konuya değindik. Gelecekte Lukaşenko ile yüz yüze görüşmeyi de umuyorum" dedi. - WASHINGTON