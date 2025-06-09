Trump, Los Angeles'taki Protestolar İçin Ulusal Muhafız Görevlendirdi

Trump, Los Angeles'taki Protestolar İçin Ulusal Muhafız Görevlendirdi
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ABD Başkanı Donald Trump, Los Angeles'taki şiddet içerikli protestolara yanıt olarak 2 bin Ulusal Muhafız askerini bölgeye sevk ettiklerini açıkladı. Trump, California Valisi Gavin Newsom'u eleştirerek hukukun üstünlüğüne vurgu yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump, Los Angeles'taki şiddet içerikli protestolara yanıt olarak 2 bin Ulusal Muhafız askerini bölgeye sevk ettiklerini belirtti. 1807 tarihli İsyan Yasası'nı uygulamaya hazır olmadığını belirten Trump, California Valisi Gavin Newsom'u "beceriksiz" olarak nitelendirdi. Protestoların yakından takip edildiğini belirten Trump, "Kanun ve düzen için ne gerekiyorsa yapacağız" ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Pazar günü New Jersey'de gazetecilere yaptığı açıklamada, Los Angeles bölgesindeki protestolara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Başkanlara iç güvenlik tehditlerine karşı orduyu ülke içinde konuşlandırma yetkisi veren 1807 tarihli İsyan Yasası'nı uygulamaya hazır olup olmadığı sorulan Trump, "Bu bir ayaklanma olup olmadığına bağlı" yanıtını verdi. Trump, Los Angeles'ta böyle bir ayaklanma durumu yaşandığına inanıp inanmadığı sorulduğunda ise, "Hayır, ama şiddet yanlısı insanlar var ve biz onların bundan sıyrılmalarına izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı. "Çok güçlü bir kanun ve düzenin sağlanması gerekiyor," diyerek hukukun üstünlüğüne dikkat çekti.

"Dün gece çok şiddetli olaylar yaşandı"

Başkana, ayaklanma tanımına dair net bir değerlendirme yapıp yapmadığı sorulduğunda Trump, "Gerçekten sadece olay yerine bakmanız ve neler olduğunu görmeniz gerekiyor. Dün gece Los Angeles'ta çok yakından izledik. Orada çok fazla şiddet vardı" dedi.

Aynı zamanda Savunma Bakanı Pete Hegseth'in, Camp Pendleton'da görevli Deniz Piyadelerinin Ulusal Muhafızları desteklemek üzere "yüksek alarmda" olduklarına ilişkin açıklamaları da soruldu. Trump, "İhtiyacımız olan şeye bakacağız. Kanun ve düzenin sağlanması için neye ihtiyaç varsa onu göndereceğiz" yanıtını verdi.

2 bin Ulusal Muhafız görevlendirildi, valiyle gerilim arttı

Protestoların genişlemesi ihtimali sorulan Trump, diğer şehirlerdeki göçmen gösterilerini de "çok yakından" izlediklerini belirtti. Bu süreçte California Valisi Gavin Newsom'la cuma günü yaklaşık 40 dakika süren bir görüşme gerçekleştirdiğini söyleyen Trump, Newsom'a şu sözlerle uyarıda bulunduğunu aktardı: "Bakın, bununla ilgilenmeniz gerek, aksi takdirde asker göndereceğim, dedim. Yaptığımız da bu oldu"

Trump, Los Angeles bölgesine 2 bin Ulusal Muhafız askerinin sevk edilmesi kararının ardından, Newsom tarafından "kasıtlı olarak kışkırtıcı" bir adım olarak kınandı. Trump ise Vali Newsom'u doğrudan "beceriksiz" olarak nitelendirdi.

Trump'tan Camp David'de kritik toplantılar

Pazar günü Maryland'deki başkanlık yerleşkesi Camp David'e gitmeden önce konuşan Trump, burada gerçekleştirilecek toplantılar hakkında da kısa bilgiler verdi. Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile birlikte gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, görüşmelerin askeri personel, generaller ve amirallerle yapılacağını belirtti. "Camp David'e gidiyoruz. Çok önemli konular hakkında çeşitli kişilerle toplantılarımız var. Bunu Camp David'de yapmayı düşündük çünkü orada muhtemelen her yerden daha iyi güvenlik var," diyen Trump'a, toplantıların içeriği sorulduğunda ise şu yanıtı verdi: "Birçok insanla görüşeceğiz. Bunların arasında bildiğiniz gibi generaller ve amiraller de var."

Trump'a Camp David yolculuğunda Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun yanı sıra Başkan Yardımcısı JD Vance ve Savunma Bakanı Pete Hegseth de eşlik edecek. - NEW JERSEY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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