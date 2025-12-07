Trump: Deniz Yoluyla Giren Uyuşturucu Yüzde 94 Azaldı

ABD Başkanı Donald Trump, Karayipler'deki operasyonların ardından ülkeye deniz yoluyla giren uyuşturucunun yüzde 94 azaldığını ve yakında kara operasyonlarını da başlatacaklarını bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Dışişleri Bakanlığı Kennedy Merkezi Onur Madalyaları Takdim Töreni'nde yaptığı konuşmada, uyuşturucuyla mücadele konusunda değerlendirmelerde bulundu. Karayipler'de başlattıkları operasyonların ardından ülkeye denizden giren uyuşturucunun yüzde 94 azaldığını belirten Trump, "Kalan yüzde 6'yı çözmeye çalışıyorum" dedi.

Yakında kara operasyonlarını da başlatacaklarını kaydeden Trump, "Her rotayı, her evi, nerede yaşadıklarını biliyoruz. Onlar hakkında her şeyi biliyoruz" ifadelerini kullandı.