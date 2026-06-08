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Trump: "İsrail ve İran derhal bir ateşkes yapmak istiyor"

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ABD Başkanı Donald Trump, İran ile İsrail arasındaki saldırılara ilişkin yaptığı açıklamada, tarafların derhal ateşkes yapmak istediğini ve barış müzakerelerinin ilerlediğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile İsrail arasındaki saldırılara ilişkin açıklamasında, "İsrail ve İran derhal bir ateşkes yapmak istiyor. Barışa ilişkin nihai müzakereler, buna engel olacak cehalet veya aptallık olmadığı sürece ilerliyor" dedi.

ABD Başkanı Trump, İran ile İsrail arasındaki saldırılara ilişkin açıklama yaptı. Trump, kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı açıklamada, "İsrail ve İran derhal bir ateşkes yapmak istiyor. Barışa ilişkin nihai müzakereler, buna engel olacak cehalet veya aptallık olmadığı sürece ilerliyor. Nihai bir anlaşmaya varılana kadar abluka yürürlükte kalacak ve tam güç ve etkisiyle devam edecektir. Her şey hızlı bir şekilde ilerlemeli" ifadelerini kullandı. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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