Trump: İran'da büyük insani kriz var

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın ordusunun büyük bir bölümünün maaşlarını ödemediğini ve sivillere yönelik baskıyı artırdığını iddia ederek, "Bu, muazzam boyutlarda bir insani krizdir ve hemen durdurulmalıdır" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından İran'a yönelik paylaşım yaptı. Trump paylaşımında, "Başarısızlığa doğru giden İran, ordusunun büyük bir bölümünün maaşlarını ödemezken, aynı zamanda protestocuları, protesto yapmadıkları zamanlarda bile daha önce görülmemiş düzeyde öldürüyor. Bu, devasa boyutlarda bir insani krizdir ve hemen durdurulmalıdır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı