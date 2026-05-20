ABD Başkanı Trump: "Netanyahu, ben ne yapmasını istersem onu yapacak"

ABD Başkanı Donald Trump, İran konusunda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kendisi ne isterse onu yapacağını belirterek, "İran konusunda acelem yok" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Connecticut'a hareketi öncesinde Maryland eyaletinde bulunan Joint Base Andrews Havalimanı'nda basın mensuplarının sorularını cevapladı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya İran konusunda ve İran'a saldırıları ne kadar ertelemesi gerektiği konusunda ne söylediği sorusuna Trump, "Netanyahu, ben ne yapmasını istersem onu yapacak" dedi.

Netanyahu'nun iyi bir siyasetçi olduğunu savunan Trump, "Unutmayın, o bir savaş dönemi başbakanı. Bence İsrail'de kendisine layık olduğu şekilde davranılmıyor. Şu anda İsrail'de bana destek oranı yüzde 99. İstesem başbakanlığa aday olabilirim. Belki bunu yaptıktan sonra İsrail'e gider, başbakanlığa aday olurum. Bu sabah bir anket gördüm. Destek seviyesi yüzde 99" ifadelerini kullandı. Trump, Netanyahu ile İran konusunda aynı görüşte olduklarını da ifade etti.

Çin ve Rusya liderlerinin görüşmesini "iyi bir şey" olarak nitelendirdi

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki görüşme hakkında ne düşündüğü sorusuna Trump, "Bence bu iyi bir şey. İkisiyle de iyi anlaşıyorum. Karşılama törenlerinin benim için yapılan kadar görkemli olup olmadığını bilmiyorum" cevabını verdi.

Pekin'de kendi ziyareti sırasında ABD heyeti için hazırlanan karşılama töreninin daha iyi olduğunu düşündüğünü ifade eden Trump, "Bence onları geride bıraktık. Fakat Putin ile iyi anlaşıyorum. Genelde herkesle iyi anlaşıyorum" dedi.

"İran konusunda acelem yok"

İran ile uzun bir ateşkesi kapsayan sınırlı bir anlaşma konusunda ne düşündüğü sorusuna Trump, "Boğazı derhal açmaları gerekirdi. Onlara bir şans vereceğiz. Acelem yok. Ara seçimler geliyor diye acelem olduğunu sanıyorsunuz. İran konusunda acelem yok. İdeal olarak, çok sayıda insan yerine, daha az sayıda insanın ölmesini tercih ederim" dedi.

Trump, "Şu anda İran'da insanlar çok kötü şartlarda yaşıyor ve bu nedenle büyük bir öfke var. Daha önce görülmemiş ölçüde bir huzursuzluk var ve ne olacak göreceğiz" ifadelerini kullandı.

"Sadece üç aydır İran'dayız"

ABD'nin İran ile anlaşmaya varmasının fazla uzun sürdüğünü düşünüp düşünmediği sorusuna Trump, "Sadece üç aydır İran'dayız ve bunun önemli kısmı ateşkesle geçti. Çeşitli savaşlarda yüz binlerce asker kaybettik. Venezuela'da hiç personel kaybetmedik. Burada ise 13 kişi kaybettik. Bu bile fazla ama 13 kişi kaybettik" cevabını verdi.

ABD'nin İran'ı kontrol altına aldığını ve bu süreçte sadece 13 kişi kaybettiğini söyleyen Trump, "Onları ezip geçtik. İran darmadağın oldu" şeklinde konuştu.

"Benim için 'şimdiye kadarki en büyük başkandı' diyeceksiniz"

ABD'nin ekonomide büyük bir atılım gerçekleştirdiğini ve Meksika, Kanada, Almanya, Güney Kore ve Japonya gibi ülkelerden otomotiv şirketleri ve fabrikaların ABD'ye geldiğini söyleyen Trump, "Fabrikalar inşa ediliyor. Kimsenin mümkün olduğunu düşünmediği şeyler göreceksiniz. Nihayetinde benim için "şimdiye kadarki en büyük başkandı" diyeceksiniz" ifadelerini kullandı. - WASHINGTON

