Trump: 'İran işleri yoluna koyamıyor, akıllanmaları gerek'

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından İran'a yönelik paylaşım yaptı. Trump paylaşımında, "İran bir türlü işleri yoluna koyamıyor. Nükleer olmayan bir anlaşmayı nasıl imzalayacaklarını bilmiyorlar. Bir an önce akıllanmaları gerek" ifadelerini kullandı. Trump ayrıca yapay zekayla oluşturulmuş ve arkasında patlama, elinde silah olan fotoğrafını "Artık iyi adam yok" notuyla paylaştı.

Trump'ın, İran'ın savaşı sona erdirmeye yönelik son teklifini beğenmediği kamuoyuna yansımıştı. - WASHINGTON

