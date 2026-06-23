ABD Başkanı Donald Trump: "İran'ın bu ve diğer önemli tavizlerini göz önünde bulundurarak Hürmüz Boğazı'nın açık kalmasına ve deniz ablukası uygulamamaya karar verdim.
ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın tavizleri sonrası Hürmüz Boğazı'nın açık kalmasına karar verdiğini ve deniz ablukası uygulamayacağını açıkladı. Ancak ablukanın yeniden gündeme gelmesi durumunda gemilerin bekletildiğini belirtti.
ABD Başkanı Donald Trump: " İran'ın bu ve diğer önemli tavizlerini göz önünde bulundurarak Hürmüz Boğazı'nın açık kalmasına ve deniz ablukası uygulamamaya karar verdim. Ancak, ablukanın yeniden uygulanması gerekirse (ki bu şu an için oldukça düşük bir ihtimal gibi görünüyor) tüm gemiler yerlerinde bekletiliyor." - WASHINGTON
Kaynak: İhlas Haber Ajansı