Trump'tan İran'a teşekkür: 'İran hükümetinin 800'den fazla idamı iptal etmiş olmasına büyük saygı duyuyorum'

ABD Başkanı Donald Trump, İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yaşam pahalılığı ve enflasyon nedeniyle başlayarak kısa sürede şiddetli protestolara dönüşen olaylar sırasında İran'da gözaltına alınarak idam cezasına çarptırılan kişilerin idamlarının iptal edilmesine yönelik yeni bir açıklama yaptı. Daha önceki açıklamalarında Tahran yönetimine idam cezalarına son vermesi çağrısında bulunan Trump, İran hükümetinin söz konusu çağrıları olumlu karşılamasından memnuniyet duyduğunu belirtti. ABD Başkanı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İran yönetimine teşekkür ederek, "İran hükümetinin dün gerçekleşmesi beklenen 800'den fazla idamın tamamını iptal etmiş olmasına büyük saygı duyuyorum" dedi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt de gerçekleştirdiği daha önce gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Dün gerçekleştirilmesi planlanan 800 idam durduruldu. Trump ve ekibi durumu yakından takip ediyor ve tüm seçenekler masada" ifadelerini kullanmıştı. - WASHINGTON