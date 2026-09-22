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Trump, İran ile durumun ara seçimlerden sonra biteceğini düşünüyor

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ABD Başkanı Trump, İran'a ilişkin açıklamasında, "Umarım çok geç olmadan bir an önce doğru olanı yaparlar" dedi. Trump, İran ile durumun ara seçimlerden sonra biteceğini düşündüklerini belirtti.

ABD Başkanı Trump, İran'a ilişkin, "Umarım çok geç olmadan bir an önce doğru olanı yaparlar. Biliyorsunuz, bir gün çok geç olacak ve onların bir ulus olarak hayatta kalmalarına izin verme şansımız kalmayacak. İran ile durumun ara seçimlerden sonra biteceğini düşünüyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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