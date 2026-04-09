Trump'tan İran ile muhtemel bir barış anlaşmasına "iyimser" yaklaşım

Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, İran ile olası bir barış anlaşması konusunda iyimser olduğunu ifade ederken, anlaşma sağlanamaması durumunda İran'ın büyük acılar çekeceğini belirtti. Trump ayrıca İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarında azalma görüldüğünü savundu ve Pakistan'da yapılacak görüşmelere dair bilgi verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la muhtemel bir barış anlaşması ihtimaline "iyimser" yaklaştığını söylerken, "Eğer anlaşmaya varamazlarsa, bu onlar için çok acı verici olacak" dedi..

ABD Başkanı Donald Trump, ABD- İsrail ve İran arasında sağlanan ateşkes ardından taraflar arasında Pakistan'ın başkenti İslamabad'da gerçekleştirilecek temaslar öncesinde duruma ilişkin açıklamada yaptı. ABD merkezli NBC News'e konuşan Trump, İran'la muhtemel bir barış anlaşması ihtimaline ilişkin "iyimser" yaklaştığını söyledi. Trump, İran'la yürütülen son müzakerelere ilişkin, "İranlı liderler görüşme sırasında basına konuştuklarından daha farklı konuşuyor. Çok daha makul oluyorlar. Kabul etmeleri gereken her şeyi kabul ediyorlar. Unutmayın, onlar fethedildi. Orduları yok" ifadelerini kullandı.

Trump, "Eğer anlaşmaya varamazlarsa, bu onlar için çok acı verici olacak" dedi.

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını azalttığını savundu

Trump, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarıyla çökmenin eşiğine gelen ateşkese ilişkin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile de temasta bulunduğunu teyit etti. Trump, İsraillilerin Lübnan'daki saldırılarını azalttığını savunurken, "Bibi (Netanyahu) ile konuştum ve o da olayı fazla uzatmayacağını söyledi. Bence biz de biraz daha sakin olmalıyız" dedi.

Pakistan'daki temaslar

Taraflar arasında Pakistan'da gerçekleştirilmesi beklenen görüşmelere ABD tarafından ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın damadı ile eski başdanışmanı Jared Kushner'in katılması bekleniyor. Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, temasların hafta sonu başlayacağını söylemişti. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
