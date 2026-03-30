Trump: "İran'daki askeri operasyonlarımızı sonlandırmak üzere ciddi görüşmeler yürütüyoruz"

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı TruthSocial'dan yaptığı açıklama ile savaşın sona yaklaştığı mesajlarını verdi. Trump, "ABD, İran'daki askeri operasyonlarımızı sonlandırmak üzere ciddi görüşmeler yürütüyor. Büyük ilerleme kaydedildi. Ancak herhangi bir nedenle kısa sürede bir anlaşmaya varılamazsa, ki muhtemelen varılacaktır, ve Hürmüz Boğazı derhal açılmazsa İran'daki konaklamamızı; tüm elektrik santrallerini, petrol kuyularını ve kasıtlı olarak henüz dokunmadığımız Kharg Adası'nı (ve muhtemelen tüm tuzdan arındırma tesislerini) havaya uçurup tamamen yok ederek sonlandıracağız. Bu, İran'ın eski rejimin 47 yıllık 'terör dönemi' boyunca katlettiği ve öldürdüğü birçok askerimiz ve diğerleri için intikamımız olacaktır" ifadelerini kullandı. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı