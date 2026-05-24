Trump: '(İran ile anlaşma) Tamamen müzakere edilmiş halde değil'

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile ABD arasında barışın sağlanmasını öngören anlaşmaya ilişkin, "Henüz kimse bunu görmedi ya da ne olduğunu bilmiyor. Zaten tamamen müzakere edilmiş halde değil" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile barış müzakerelerine ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda eski ABD Başkanı Barack Obama yönetiminin İran ile diplomatik temaslarına yönelik eleştirilerini de sürdürerek, "İran'la bir anlaşma yaparsam, bu iyi ve düzgün bir anlaşma olacak. Obama tarafından yapılan ve İran'a büyük miktarlarda nakit sağlayan, aynı zamanda bir nükleer silah yolunu da net bir şekilde mümkün kılan anlaşma gibi olmayacak. Bizim anlaşmamız bunun tam tersidir" dedi.

Trump, İran ile savaşın sonlandırılmasına ve kalıcı barışın sağlanmasına yönelik anlaşmaya ilişkin, "Henüz kimse bunu görmedi ya da ne olduğunu bilmiyor. Zaten tamamen müzakere edilmiş halde değil. Bu yüzden hakkında hiçbir şey bilmedikleri bir konuda eleştiri yapanları dinlemeyin" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı, Obama yönetimine yönelik eleştirilerini sürdürerek, "Bu sorunu benden yıllar önce çözmesi gerekenlerin aksine ben kötü anlaşmalar yapmam" dedi.

Trump, dün yaptığı açıklamada İran ile sağlanması beklenen mutabakatın "büyük ölçüde müzakere edildiği" değerlendirmesinde bulunmuştu. - WASHINGTON

