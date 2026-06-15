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Trump: "İran ile anlaşma tamamlandı, abluka derhal kaldırılacak"

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ABD Başkanı Donald Trump, İran ile anlaşma sürecinin tamamlandığını duyurarak Hürmüz Boğazı'ndaki ablukanın kaldırılması ve deniz trafiğine tamamen açılması talimatını verdi. Pakistan Başbakanı Şerif de anlaşmanın yürürlüğe girdiğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile anlaşma sürecinin tamamlandığını belirterek, " Hürmüz Boğazı'nın herhangi bir ücret veya kısıtlama olmaksızın deniz trafiğine tamamen açılmasını resmen onaylıyor, buna eş zamanlı olarak ABD Deniz Kuvvetleri tarafından uygulanan ablukanın derhal kaldırılması talimatını veriyorum" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile anlaşma sürecinin tamamlandığını söyledi. Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran limanlarına yönelik ABD ablukasının kaldırılacağını belirterek, "Tüm tarafları tebrik ediyoruz. Hürmüz Boğazı'nın herhangi bir ücret veya kısıtlama olmaksızın deniz trafiğine tamamen açılmasını resmen onaylıyor, buna eş zamanlı olarak ABD Deniz Kuvvetleri tarafından uygulanan ablukanın derhal kaldırılması talimatını veriyorum" dedi.

Trump, " Dünya'nın gemileri, makinelerinizi çalıştırın. Petrol akmaya başlasın" ifadelerini kullandı.

Pakistan Başbakanı Şerif, anlaşmanın yürürlüğe girdiğini duyurmuştu

İran, İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yönelik son saldırılarına karşılık vermek üzere saldırı hazırlığı yaparken Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD-İran arasındaki barış anlaşmasının yürürlüğe girdiğini duyurmuştu. Şerif, tarafların Lübnan dahil tüm cephelerdeki çatışmaları derhal ve kalıcı olarak sonlandırma kararı verdiğini bildirerek, anlaşmanın resmi imza töreninin 19 Haziran tarihinde İsviçre'de gerçekleştirileceğini söylemişti. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD ve İran arasında barış anlaşması tamam: İmza töreni 19 Haziran'da İsviçre'de

Dünyanın beklediği anlaşma tamam: Savaş resmen sona erdi

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