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ABD Başkanı Trump: "İran'ı sert bir şekilde vuracağız, bu karşı yapabilecekleri hiçbir şey yok"

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ABD Başkanı Donald Trump, İran'a bu gece ve yarın sert bir saldırı düzenleyeceklerini açıkladı. Trump, İran'ın buna karşı koyamayacağını belirterek, Natanz nükleer tesisinin hedef alınabileceğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ı bu gece ve yarın sert bir şekilde vuracaklarını belirterek, "Buna karşı yapabilecekleri hiçbir şey yok. Ellerinde hiçbir şey kalmadı" açıklamasında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, bir radyo kanalına verdiği röportajda gündeme dair açıklamalarda bulundu. İran'ı bu gece ve yarın sert bir şekilde vuracaklarını kaydeden Trump, "Buna karşı yapabilecekleri hiçbir şey yok. Ellerinde hiçbir şey kalmadı" dedi. İran'daki Natanz nükleer tesisinin güneyinde yer alan ve son derece sıkı korunan bir nükleer saha olan Kazma Dağı'nın "güzel ve büyük bir saldırının hedefi olabileceğini" belirten Trump, buna rağmen İran'la hala bir anlaşma yapılabileceğini ifade etti. İmzalanan Mutabakat Zaptı'nın İran için bir test olduğunu ve İran'ın buna uymadığını söyleyen Trump, "47 yıldır bizi oyalıyorlar ama hala bir anlaşmaya varılabileceğini düşünüyorum" şeklinde konuştu. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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