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Trump: "İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere en az 4 İHA fırlattı; bu ateşkes anlaşmamızın aptalca bir ihlalidir"

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ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere 4 kamikaze İHA fırlattığını ve ateşkes anlaşmasını ihlal ettiğini açıkladı. Saldırıda bir yük gemisi hasar aldı, can kaybı yaşanmadı.

ABD Başkanı Donald Trump, " İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapan gemilere en az 4 kamikaze insansız hava aracı (İHA) fırlattı. Bu, ateşkes anlaşmamızın aptalca bir ihlalidir" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ı Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapan gemilere saldırı düzenlemekle ve taraflar arasındaki ateşkesi ihlal etmekle suçladı. Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapan gemilere en az 4 kamikaze insansız hava aracı (İHA) fırlattı. İHA'lardan biri büyük ve yüksek değerli bir yük gemisinin üst güvertesine doğrudan isabet etti. Gemide hasar meydana geldi ancak seyrine devam edebildi. Diğer üç İHA'yı ise düşürdük. Bu, ateşkes anlaşmamızın aptalca bir ihlalidir" ifadelerini kullandı.

Birleşik Krallık Deniz Ticaret Operasyonları Ajansı (UKMTO) dün yaptığı açıklamada, Umman'ın Dahit limanının 7.5 deniz mili güneydoğusunda bir geminin vurulduğunu belirtmişti. Adı açıklanmayan ABD'li yetkililer, İran'ın Singapur bayraklı "Ever Lovely" yük gemisine ateş açtığını iddia etmişti. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma bildirilmemişti. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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