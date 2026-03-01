Haberler

Trump: "İran Donanması'na ait 9 gemiyi batırdık"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, İran Donanması'na ait 9 geminin batırıldığını ve başka saldırılarda donanma karargahlarının imha edildiğini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD ordusunun İran Donanması'na ait 9 gemiyi batırdığını belirterek, "Başka bir saldırıda donanma karargahlarını büyük ölçüde imha ettik" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik devam eden saldırılara ilişkin açıklamada bulundu. Trump, ABD ordusunun İran Donanması'na ait 9 gemiyi batırdığını belirterek, "Bunların bazıları nispeten büyük ve önemli gemilerdi. Geri kalanlarını da takip ediyoruz. Onlar da yakında denizin dibini boylayacaklar. Başka bir saldırıda donanma karargahlarını büyük ölçüde imha ettik. Bunun dışında donanmaları çok iyi durumda" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hamaney mesajı

Erdoğan'dan Hamaney'in ölümünün ardından ilk sözler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD, ilk kez kamikaze İHA kullandı

ABD tarihinde ilk kez kullanıldı
Avrupa ağzındaki baklayı çıkardı: İran'da güvenilir bir geçişe acilen ihtiyaç duyuluyor

Avrupa ağzındaki baklayı çıkardı! İşte İran'da görmek istedikleri son
UEFA listeyi duyurdu: İlk 25'te Süper Lig'den sadece Galatasaray var

UEFA listeyi duyurdu: İlk 25'te Süper Lig'den sadece Galatasaray var
İran, Abu Dabi'de Fransız askeri üssünü vurdu

Artık Macron da sesini çıkarmak zorunda! İran orayı da vurdu
ABD, ilk kez kamikaze İHA kullandı

ABD tarihinde ilk kez kullanıldı
İran 'Abraham Lincoln'u hedef aldı, ABD'den açıklama geldi

Savaş kızışıyor! İran, Trump'ın can damarını hedef aldı
Trump mesaj mı verdi? Arkasındaki haritada Türkiye detayına dikkat

Mesaj mı verdi? Arkasındaki haritada Türkiye detayına dikkat