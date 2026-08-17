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Trump-DMO iletişim iddiasına yalan

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ABD Başkanı Donald Trump, gizli kanallar aracılığıyla İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) ile doğrudan iletişim halinde olduklarını iddia ederken, DMO Sözcüsü Tuğgeneral Hüseyin Muhammedi, "Trump’ın bu yalanı, savaşta yaşanan yenilgi ve çaresizliğin yol açtığı sanrılar ve kabuslar...

ABD Başkanı Donald Trump, gizli kanallar aracılığıyla İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) ile doğrudan iletişim halinde olduklarını iddia ederken, DMO Sözcüsü Tuğgeneral Hüseyin Muhammedi, "Trump'ın bu yalanı, savaşta yaşanan yenilgi ve çaresizliğin yol açtığı sanrılar ve kabuslar nedeniyle gördüğü hayallerden ibarettir" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran Devrim Muhafızları Ordusu ile iletişim halinde olduklarını iddia etti. Trump, ABD basınına yaptığı açıklamada DMO ile aralarında gizli kanallar bulunduğunu belirterek, İran'daki yetkililerle doğrudan görüştüklerini söyledi.

DMO ise Trump'ın iddialarını yalanladı. DMO Sözcüsü Tuğgeneral Hüseyin Muhammedi, İran basınına yaptığı açıklamada, "DMO ve Amerikalılar arasında herhangi bir görüşme yürütülmüyor. Trump'ın bu yalanı, savaşta yaşanan yenilgi ve çaresizliğin yol açtığı sanrılar ve kabuslar nedeniyle gördüğü hayallerden ibarettir" dedi.

DMO'nun İran'ın ve İran halkının gücünün sesi olduğunu ve mesajını savaş alanında ilettiğini belirten Muhammedi, taraflar arasındaki diplomatik temaslara da değindi. Sözcü Muhammedi, "Diplomatik görüşmeler ise İran'ın diğer kurumlarının görev alanındadır. Edindiğimiz bilgilere ve Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin açıklamalarına göre bu alanda da ABD'nin verdiği sözleri tutmaması ve anlaşmaları defalarca ve sürekli ihlal etmesinden kaynaklanan kötü deneyimler nedeniyle herhangi bir diyalog yürütülmemektedir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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