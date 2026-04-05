ABD Başkanı Donald Trump, " İran'ın derinliklerindeki dağlardan, ağır yaralı ve gerçekten cesur F-15 mürettebat üyesini kurtardık. İran ordusu yoğun şekilde arama yapıyordu ve bize çok yaklaşmıştı. Kendisi son derece saygın bir albay" dedi. - WASHINGTON
Kaynak: İhlas Haber Ajansı