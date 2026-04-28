Trump: "İran az önce bize çöküş aşamasında olduklarını bildirdi"

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmak ve savaşı sona erdirmek için ABD'ye ilettiği teklifi Tahran'ın nükleer programına değinmediği gerekçesiyle beğenmediği iddia edilmişti. Trump, Truth Social hesabı üzerinden yaptığı açıklamada İran'ın çöküş aşamasında olduğunu iddia ederek, "İran az önce bize çöküş aşamasında olduklarını bildirdi. Liderlik durumlarını çözmeye çalışırken (ki bence bunu başarabilecekler), Hürmüz Boğazı'nı en kısa sürede açmamızı istiyorlar" ifadelerini kullandı. - WASHINGTON

