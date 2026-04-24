Trump: "İran, ABD'nin taleplerini karşılamaya yönelik bir teklif planlıyor"

ABD Başkanı Donald Trump, ABD ile İran arasındaki müzakerelerin bir sonraki turuna ilişkin detaylar henüz belirsizliğini korurken taraflar arasındaki diplomatik gelişmelere ilişkin açıklamada bulundu. Trump telefon görüşmesi aracılığıyla basın mensuplarına verdiği röportajda, İran'ın ABD'nin taleplerini karşılamaya yönelik bir teklif yapmayı planladığını öne sürdü. Trump, "Bir teklif yapıyorlar, göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Bu gelişme, Beyaz Saray'ın Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner'in İranlı yetkililerle Pakistan'da yapılacak görüşmeler için İslamabad'a ziyaret gerçekleştireceğini açıklamasının ardından yaşandı. - WASHINGTON

