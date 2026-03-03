ABD Başkanı Trump'tan İran açıklaması: "Görüşmek istediler, ben de 'çok geç' dedim"
ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social'da Washington Post gazetesinin İran saldırılarına yönelik yayımladığı "Trump Doktrini'nin doğuşuna tanıklık ediyoruz" başlıklı yazısını paylaşarak, "Hava savunmaları, hava kuvvetleri, donanmaları ve liderlikleri artık yok. Görüşmek istediler, ben de 'Çok geç' dedim" ifadelerini kullandı.
