Haberler

ABD Başkanı Trump'tan İran açıklaması: "Görüşmek istediler, ben de 'çok geç' dedim"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social'da paylaştığı bir yazıda İran saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump, İran'ın hava savunmalarının ve liderliğinin artık yok olduğunu ifade ederek, görüşme taleplerine de 'Çok geç' yanıtını verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social'da Washington Post gazetesinin İran saldırılarına yönelik yayımladığı "Trump Doktrini'nin doğuşuna tanıklık ediyoruz" başlıklı yazısını paylaşarak, "Hava savunmaları, hava kuvvetleri, donanmaları ve liderlikleri artık yok. Görüşmek istediler, ben de 'Çok geç' dedim" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social'dan yeni bir açıklama yaptı. Washington Post gazetesinin İran saldırılarına yönelik yayımladığı "Trump Doktrini'nin doğuşuna tanıklık ediyoruz" başlıklı yazısını paylaşan Trump, "Hava savunmaları ve liderlikleri artık yok" dedi.

ABD Başkanı açıklamasında, Tahran yönetiminin görüşme talep ettiğine değinerek, "Görüşmek istediler, ben de 'Çok geç' dedim" ifadelerini kullandı. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İsrail, Tahran'ı bombalıyor! 48 saat önce koltuğa oturan savunma bakanı öldürüldü

İran'ın kalbine bomba yağıyor: 2 gün önce göreve gelen isim öldürüldü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fatma Nur öğretmeni bıçaklayan öğrenci olaydan sona böyle bağırmış

Fatma Nur öğretmeni bıçaklayan öğrenci olaydan sona böyle bağırmış
Bakan Fidan'a açıkça soruldu: İran, Türkiye'ye saldırır mı?

Bakan Fidan'a açıkça soruldu: İran, Türkiye'ye saldırır mı?
İran'dan Netanyahu'nun uykularını kaçıracak mesaj: Hepsini biliyoruz

Netanyahu'nun uykularını kaçıracak mesaj! Devlet medyasına konuştu
7 liralık zam öncesi bakanlık harekete geçti iddiası: Eşel Mobil devreye alınıyor

Tarihi zam öncesi Ankara harekete geçti! Bakandan da sinyal var
Fatma Nur öğretmeni bıçaklayan öğrenci olaydan sona böyle bağırmış

Fatma Nur öğretmeni bıçaklayan öğrenci olaydan sona böyle bağırmış
Dursun Özbek'ten ''maaşlar ödenmiyor'' iddiasına net yanıt: Külliyen yalan

O iddiaları yanıtladı: İşkembeden atmayın, bunlar külliyen yalan
Süper Lig'de fikstür açıklandı: 2 kritik maç ertelendi

Ligdeki 2 kritik maç ertelendi