ABD Başkanı Trump'tan İran açıklaması: "Görüşmek istediler, ben de 'çok geç' dedim"

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social'da Washington Post gazetesinin İran saldırılarına yönelik yayımladığı "Trump Doktrini'nin doğuşuna tanıklık ediyoruz" başlıklı yazısını paylaşarak, "Hava savunmaları, hava kuvvetleri, donanmaları ve liderlikleri artık yok. Görüşmek istediler, ben de 'Çok geç' dedim" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social'dan yeni bir açıklama yaptı. Washington Post gazetesinin İran saldırılarına yönelik yayımladığı "Trump Doktrini'nin doğuşuna tanıklık ediyoruz" başlıklı yazısını paylaşan Trump, "Hava savunmaları ve liderlikleri artık yok" dedi.

ABD Başkanı açıklamasında, Tahran yönetiminin görüşme talep ettiğine değinerek, "Görüşmek istediler, ben de 'Çok geç' dedim" ifadelerini kullandı. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı