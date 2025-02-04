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Trump, İran'a Yeniden Maksimum Baskı Uygulama Kararnamesini İmzaladı

Trump, İran'a Yeniden Maksimum Baskı Uygulama Kararnamesini İmzaladı
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ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik maksimum baskı kampanyasını yeniden hayata geçirecek bir başkanlık kararnamesini imzaladı. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile görüşmeye hazır olduğunu belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a "maksimum baskı kampanyasını yeniden hayata geçirecek" olan başkanlık kararnamesini imzaladı. Trump, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile görüşmeye hazır olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ve Birleşmiş Milletler (BM) ile ilgili birçok başkanlık kararnamesi imzaladı. Trump, İran'ın nükleer silaha sahip olmasını engellemek ve petrol ihracatını engellemek için uyguladığı "maksimum baskı kampanyasını yeniden hayata geçirecek" olan başkanlık kararnamesine imza attı. Kararnamenin İran'a yönelik çok sert yaptırımlar içerdiğini belirten Trump, İran'ın nükleer silah geliştirme çabalarından vazgeçmesi için İran'ı ikna etmeye çalışmak üzere İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile görüşmeye hazır olduğunu söyledi. Trump, ayrıca İran'ın nükleer silaha sahip olmaya çok yakın olduğunu ve ABD'nin İran petrolünün diğer ülkelere satışını engelleme hakkına sahip olduğunu açıkladı.

BM'ye yönelik kararnameler

Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmesi öncesi ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'nden ayrılmasına yönelik ve BM Filistinli yardım kuruluşu UNRWA'ya sağlanan fonların durdurulmasına yönelik başkanlık kararnamelerini de imzaladı.

Trump, ayrıca Filistinlilerin Gazze Şeridi'ni terk etmekten başka alternatiflerinin olmadığını ve komşu ülkeler Ürdün ve Mısır'ın yerlerinden edilen Filistinlileri kabul etmesini istediğini söyledi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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