Trump: Obama İran'a büyük bir yeni yaşam şansı verdi

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın 47 yıldır uluslararası kamuoyunu oyaladığını belirterek, eski Başkan Obama'nın İran'a verdiği destekleri eleştirdi. Trump, Obama'nın Nükleer Anlaşması'nın İran'a 'büyük bir yaşam şansı' sunduğunu ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın 47 yıldır ABD ve dünyanın geri kalanıyla oyun oynadığını belirterek, "Eski Başkan Barack Obama, İran'a büyük bir yeni yaşam şansı verdi" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran'ın, 47 yıldır ABD'yi ve dünyayı oyaladığını öne sürerek, eski Başkan Barack Obama'nın İran ile yaptığı Nükleer Anlaşmayı İran'ın başarısı olarak değerlendirdi. Trump, "Obama onlara sadece iyi değil, harika davrandı. İsrail'i ve diğer tüm müttefikleri bir kenara bırakarak İran'a büyük ve çok güçlü bir yeni yaşam şansı verdi. ABD ile varılan anlaşma gereği İran'ın dondurulan paraları geri verildi. Para bavullar ve çantalar içinde uçakla İran'a gönderildi ve İranlılar şanslarına inanamadılar" ifadelerini kullandı.

Eski Başkan Joe Biden'ın, Obama'dan daha kötü olduğunu iddia eden Trump, "İranlılar şimdi 'yeniden büyük' olan ülkemize gülüyorlardı. Artık gülemeyecekler" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
